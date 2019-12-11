Новая модель New Balance ML 860

Первая версия модели 860 была выпущена в начале 90-х годов. На тот момент это была инновационная беговая модель с абсолютно новыми технологиями в промежуточной подошве и прогрессивным силуэтом, не имеющим аналогов на рынке.

Однако, спортивная индустрия никогда не стоит на месте. Как и спортсмен, неизменно стремясь к новым результатам и достижениям, спортивная обувь всегда должна отвечать высочайшим требованиям и совершенствоваться. Версия за версией модель 860 изменяла свой дизайн и силуэт, обновлялись материалы верха, технологии промежуточной подошвы. После многих лет и изменений первая и последняя версия 860 имеют кардинальные отличия. Модель представлена в России в двух расцветках.

Работая над перевыпуском модели, бренд New Balance старался сохранить оригинальный вид 860, который можно описать как «прямиком из 90-х». Верх модели выполнен из легких сетчатых материалов и дополнен элементами с эффектом металлизированного блеска. Именно такое сочетание материалов и цветов оказалось знаковым обликом спортивной обуви конца 90-х – начала 00-х годов.

Промежуточная подошва модели ML860 сочетает технологии N-ergy (упругий материал, ориентированный на поглощение ударной волны и большей динамики при отталкивании) и Acteva Lite (пенистый материал, который на 24% легче стандартной пены EVA, обеспечивает амортизацию стопы). Для дополнительной поддержки промежуточная подошва в зоне свода стопы дополнена вставкой Stability Web.Облегченная вставка из термопластика, которая поддерживает свод стопы, препятствует скручиванию кроссовка, сохраняя гибкость носовой части.

Запуск модели сопровождается материалами, снятыми известным фотографом Эвен Спенсер, чей выдающийся творческий стиль в последние два десятилетия был направлен на молодежь и субкультуры.

Новая модель ML860 будет доступна в магазинах: New Balance Тверская 17 в Москве, New Balance Невский проспект 29 в Санкт-Петербурге, а также на сайте newbalance.ru

Стоимость модели: 10 990 руб.