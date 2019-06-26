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Артем Кузелев

Новая модель: Сын Натальи Водяновой дебютировал на подиуме

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  • 26 Июня 201912:21
Сюжеты: Наталья Водянова

На прошедшей Неделе мужской моды в Париже Лукас Портман вышел на подиум для французского дома Balmain.

Показ новой мужской коллекции Balmain привлек дополнительное внимание участием в нем нового манекенщика. На подиум для парижского дома моды вышел 17-летний Лукас Портман, старший сын супермодели Натальи Водяновой. Это было дебютное дефиле Лукаса, с чем Наталья горячо поздравила его на своей страничке в Instagram.

Счастливая мама опубликовала фрагмент видео с дефиле, кадры с бэкстейджа и баннер с надписью: «Я твой фанат номер один! Первое шоу моего малыша».

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