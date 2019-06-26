Новая модель: Сын Натальи Водяновой дебютировал на подиуме

На прошедшей Неделе мужской моды в Париже Лукас Портман вышел на подиум для французского дома Balmain.

Показ новой мужской коллекции Balmain привлек дополнительное внимание участием в нем нового манекенщика. На подиум для парижского дома моды вышел 17-летний Лукас Портман, старший сын супермодели Натальи Водяновой. Это было дебютное дефиле Лукаса, с чем Наталья горячо поздравила его на своей страничке в Instagram.

Счастливая мама опубликовала фрагмент видео с дефиле, кадры с бэкстейджа и баннер с надписью: «Я твой фанат номер один! Первое шоу моего малыша».