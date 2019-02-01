Новая одежда-трансформер GORE-TEX от adidas Originals PT3 ACMON

Первый успешный опыт сотрудничества GORE-TEX KARKAJ в прошлом году, позволил сегодня бренду GORE-TEX представлять новую капсульную коллекцию adidas Originals под названием PT3 ACMON S/S 2019. В нее вошли инновационная трансформируемая водонепроницаемая куртка GORE-TEX и брюки GORE-TEX INFINIUM™ с запатентованной технологией дизайна, которую создал пионер в области функциональной одежды Конрой Нахтигаль.

Эта новая коллекция выпущена в рамках концепции adidas Originals PT3, которая основана на трех компонентах: объявленной миссии adidas Originals «прошлое расширяет возможности будущего», сотрудничестве с Conroy Nachtigall, открывающем новые перспективы, и безупречном выборе материалов GORE-TEX. Надежная защита в любых погодных условиях в сочетании с лучшими оригинальными отделками и тканями adidas. Анонс капсульной коллекции adidas Originals PT3 ACMON S/S 2019 для ключевых международных ритейлеров состоится в феврале 2019 года и будет выпущен 1 марта 2019 года.

Раздвигая границы нашего представления о городском образе жизни, adidas Originals PT3 ACMON предлагает сверхлегкую, упаковываемую и надежную куртку, которая защищает от непогоды, благодаря водонепроницаемому «дышащему» материалу, созданному по признанной технологии GORE-TEX. Стильная куртка превращается в жилет, обеспечивая при этом высокую функциональность, свободу движений и гарантию того, что владелец останется сухим.

Брюки, изготовленные по технологии GORE-TEX INFINIUM™, превращаются в шорты, но при этом остаются стильными и функциональными, что необходимо для современного городского ландшафта. По мере того как город застраивается всё плотнее, то и лёгкое перемещение по нему приобретает всё большее значение, поэтому современная одежда должна соответствовать урбанистическим и климатическим изменениям.

Эта концепция трансформации ACMON была разработана для того, чтобы предлагать предметы одежды, обеспечивающие выбор, варианты и возможность адаптации к современным изменениям климатических условий и пространства, в которое вы попадаете. А также удовлетворять вашим изменениям. Конрой Нахтигаль начал создавать предметы с конечной стадии трансформации, т.е. с жилета и шорт. Это был новый приём, и успешный результат служит доказательством правильности такого подхода. Особое внимание было также уделено тому, чтобы ни одна съемная часть не была потеряна.

Дизайнер Конрой Нахтигаль так прокомментировал сотрудничество: «В процессе работы над этой коллекцией ставка делалась на то, чтобы сосредоточиться как на сохранении полной водонепроницаемости GORE-TEX, так и на создании чего-то совершенно нового. Каждая фаза трансформации должна быть удобной и значимой без какой-либо иерархии: конечная стадия важна ровно настолько же, насколько и начальная».