Новая программа Альянса моделей Нью-Йорка

Активисты американской организации Model Alliance опубликовали новую программу по борьбе со злоупотреблениями в индустрии.

В открытом письме, опубликованном в официальном Instagram организации, авторы предлагают план действий RESPECT, который поможет сделать отрасль более безопасной для моделей. Созданный в 2012 году Альянс моделей предлагает бороться за более справедливые и безопасные условия работы в моде. Программа RESPECT – отражение того, что в индустрии по-прежнему «не сделано ничего значительного с той информацией, которая была представлена в последние месяцы». Речь идет о многочисленных заявлениях моделей о домогательствах, харрасменте, неэтичном поведении работодателей и так далее.

По мнению активистов, программа RESPECT, разработанная моделями и их союзниками, поможет изменить и реформировать моде, избавляя ее от злоупотреблений и частых негативных практик. Модели Нью-Йорка призывают ответственных лиц и руководителей компаний присоединиться к их инициативе и вместе сделать отрасль более безопасной. «RESPECT выходит за рамки слов сочувствия и оказания медицинской помощи, а также стремится к предотвращению инцидентов вместе с силовыми структурами ведущих компаний», – говорится в письме. Программу уже поддержали Карен Элсон, Милла Йовович и Даутцен Крус.