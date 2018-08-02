Новая расцветка Nike Air Max 97 для девушек в STREET BEAT

В сети магазинов кроссовок и кед STREET BEAT появилась новая расцветка популярной модели Nike Air Max 97 для девушек. Силуэт модели вдохновлен сверх-скоростными поездами, распространенными в Японии. Вставка Max Air во всю длину стопы обеспечивает комфортную амортизацию, а инновационная система шнуровки позволяет отрегулировать посадку.

Модель представлена в сочетании серебряного, фиолетового, оранжевого и черного цветов. Такие кроссовки можно найти как онлайн, так и в магазинах сети. Цена за пару – 13 490 рублей, размерный ряд с 5,5 до 9US.