Новая рекламная кампания Dirk Bikkembergs

В новой Осенне-Зимней кампании герой Dirk Bikkembergs переносится в драматическое метафизическое пространство, сливаясь с ним в одно целое. Британский фотограф Бретт Ллойд создал кинематографическую атмосферу, запечатлев дебютную коллекцию Ли Вуда на пленку.

Съемка началась на рассвете и закончилась с наступлением темноты. Благодаря этому кадры отражают различные мироощущения, ярко описывают силу и близость главного героя и пространства, параллельные миры, видение внешнего и внутреннего «я».