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fashion reporter

Новая рекламная кампания Dirk Bikkembergs

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  • 01 Сентября 201722:05
Сюжеты: Dirk Bikkembergs, Рекламные кампании

В новой Осенне-Зимней кампании герой Dirk Bikkembergs переносится в драматическое метафизическое пространство, сливаясь с ним в одно целое. Британский фотограф Бретт Ллойд создал кинематографическую атмосферу,  запечатлев дебютную коллекцию Ли Вуда на пленку.

Съемка началась на рассвете и закончилась с наступлением темноты. Благодаря этому кадры отражают различные мироощущения, ярко описывают силу и близость главного героя и пространства, параллельные миры, видение внешнего и внутреннего «я».

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