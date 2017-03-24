Новая рекламная кампания Tom Ford. Весна-лето, 2017

Американский дизайнер опубликовал снимки и видеоролик новой рекламной кампании.
Отказавшись от новой концепции «смотри – покупай», Том Форд опубликовал новые рекламные материалы. Главные роли в фотосессии достались моделям Федерико Новелло, Валентину Ронтесу, Грейс Хартцель и Амильне Эстевао. За создание портретных снимков и видеоролика отвечал сам Том.
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