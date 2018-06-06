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Джонни Депп (Johnny Depp) (31)
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Артем Кузелев

Новая роль Лили-Роуз Депп

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  • 06 Июня 201823:14
Сюжеты: Джонни Депп (Johnny Depp)

Муза Карла Лагерфельда сыграет французскую принцессу в новом фильме Netflix.

Канал Netflix объявил о начале работы над исторической драмой «Король». В основу картины взяты две пьесы Шекспира: «Генрих IV» и «Генрих V». Канал также объявил, кто сыграет в фильме главные роли. Тимоти Шаламе, который стал известен после выхода драмы «Зови меня моим именем» перевоплотится в принца Генриха, роль французского принца досталась Роберту Паттинсону, а Лили-Роуз Депп станет французской принцессой Екатериной. Съемки начнутся уже в этом месяце, а премьера картины намечена на будущий год.

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