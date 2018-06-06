Новая роль Лили-Роуз Депп

Муза Карла Лагерфельда сыграет французскую принцессу в новом фильме Netflix.

Канал Netflix объявил о начале работы над исторической драмой «Король». В основу картины взяты две пьесы Шекспира: «Генрих IV» и «Генрих V». Канал также объявил, кто сыграет в фильме главные роли. Тимоти Шаламе, который стал известен после выхода драмы «Зови меня моим именем» перевоплотится в принца Генриха, роль французского принца досталась Роберту Паттинсону, а Лили-Роуз Депп станет французской принцессой Екатериной. Съемки начнутся уже в этом месяце, а премьера картины намечена на будущий год.