Новая съемка сети ХЦ в Историческом музее Москвы

Взгляд, обращенный в прошлое, рождает новые идеи! Вдохновением для лукбука сети магазинов и универмагов ХЦ стал Государственный исторический музей Москвы. В музее, как и в моде, эпохи вступают в диалог. Стильные 70-е, вечная классика с богемными нотками ар-деко, дерзкий гранж 90-х и повседневный нормкор удивительно органично перекликаются с древними артефактами из коллекций Исторического музея.

В центре внимания — демонстрация повседневного гардероба активной жительницы мегаполиса, которая следит за модой и всегда в курсе событий. К осени тренды стали более сдержанными. Позабыв о леопардовых принтах, неоне и велосипедках, делаем ставку на нежные кружевные платья, уютные шерстяные вещи, классические черно-белые комплекты, трикотажные костюмы и стильную одежду из эко-материалов: кожаные рубашки, брюки и жакеты, а также шубы и дубленки из меха.

В лукбуке каждый найдет что-то для себя. Все образы составлены из новых коллекций одежды и аксессуаров любимых брендов сети ХЦ: Twin Set, Joseph Ribkoff, Penny Black, Hugo, Tricot Chic, Boss Black, Pollini, Pezzo, Baldan, i Blues, Marc Cain и других.

Торговый Дом «Холдинг-Центр» — это московская сеть универмагов и магазинов с более чем 25-летним опытом в fashion-индустрии. Концепция Универмагов ХЦ — это создание модного пространства, которое кроме премиального шопинга дает возможность провести время с интересом и пользой. Для этого в Универмагах проводятся выставки, творческие встречи и мастер-классы. Официальный сайт — hcmoda.ru, Instagram - @hc_moda.