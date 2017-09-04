«В некотором царстве, в некотором государстве…» - новая сказочная коллекция «Мама&Дочка» от бренда «Эконика»

Вдохновением новой капсулы «Мама&Дочка» сезона осень-зима 17/18 стали иллюстрации к русским сказкам «Царевна-лягушка», «Царевна Лебедь» и «Морозко», которые знакомы всем с детства.

В коллекции представлены слипоны со съёмными наклейками известных сказочных персонажей лягушки и лебедя, а также в виде короны из золота и серебра. Декоративные липучки можно менять самостоятельно в зависимости от настроения.

Среди моделей капсулы есть также балетки из велюра и кожи, украшенные бархатными бантами с подвесками в виде снежинки, короны и прекрасного лебедя. Такие балетки подойдут под любой наряд маленькой принцессы.

Кожаные высокие сникерсы декорированы помпонами из объемного меха, напоминающий оперенье лебедя. Для удобства на подъеме предусмотрены резинки, а внутри теплая подкладка из шерсти и высокотехнологичных синтетических нитей. Такая стелька обладает хорошими теплозащитными свойствами, необходимыми для детских ножек, а также износоустойчивостью и прочностью.

На стельках детских моделей можно найти первые строчки известных русских сказок: «В некотором царстве, в некотором государстве…»

Цветовая гамма капсулы построена на актуальных трендах сезона: зеленый - цвет сказочного дремучего леса, пудрово-розовый, черный, серый металлик и снежно-голубой.

Идея русских валенок в капсульной коллекции нашла современное воплощение в дутиках и уггах Они выполнены из натуральных материалов в «морозных» цветах, угги также декорированы сказочными элементами: Царевна Лебедь, корона и снежки. Угги и дутики для дочки и мамы имеют одинаковые элементы и выполнены в единой цветовой гамме.

Дизайнеры бренда предлагают дополнить сказочный образ модными рюкзаками. Большие рюкзаки украшают снежки в виде пушков, а маленькие - съемные наклейки и вступления к сказкам. В коллекцию также включены кошельки удобного размера, которые можно повесить на карабин прямо на сумку или спрятать внутрь.

Коллекция «Мама&Дочка» доступна в салонах «Эконика» и в интернет-магазин сети www.ekonika.ru.