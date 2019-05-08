Новая страница истории Chanel. Cruise, 2020

Виржини Виар дебютировала с полноценной коллекцией на Лионском железнодорожном вокзале времен Belle Epoque в Париже.

Приглашения на очередное круизное шоу Chanel были напечатаны на простых белых карточках, что, вероятно, символизировало новую страницу истории дома. После 36 лет бессменного правления Карла Лагерфельда пост креативного директора марки заняла Виржини Виар. Гости, прибывшие в Гран-Пале, оказались в сдержанной обстановке, так не похожей на то, что парижский дом придумывал от показа к показу. Ретро-декорации представляли собой атмосферу Лионского железнодорожного вокзала, внутри которого гости расселись на деревянных скамьях под указателями с названиями городов.

Коллекция Виар была выдержана в классическом стиле Chanel, с его мягкими силуэтами, структурированными простыми прямыми линями. Виржини создала идеальную для путешествий коллекцию, в которой гармонично объединила ретро и актуальный минималистичный дизайн. При этом не вооруженным глазом заметно, что марка обратила внимание на более молодую аудиторию. В очередной раз дом Chanel говорит, что его суперсила – не ослеплять, а создавать красивые и комфортные вещи.