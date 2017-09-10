Новая волна сокращений в Conde Nast

В глобальном медиахолдинге сообщили, что компанию ожидает новая волна кадровых сокращений.

Представители холдинга Conde Nast сообщили, что компания намерена провести очередную реорганизацию. Издательский дом значительно сократит штат, причем на этот раз процесс коснется все без исключения отделы компании. Причиной радикального решения стали финансовые убытки, которые в текущем году значительно увеличились по сравнению с прошлым.

Представители Conde Nast пока что отказываются от официальных комментариев. Однако и сейчас понятно, что ситуация приняла серьезный поворот и протесты итальянской редакции не привели к позитивным изменениям.