Новая выставка: Дурной вкус в моде

Лондонская Barbican Art Gallery готовит новый выставочный проект, рассказывающий о другой стороне моды.

1 / 7 Экспонаты выставки The Vulgar: Fashion Redefined













Куратор выставки Джудит Кларк в соавторстве с психоаналитиком Адамом Филлипсом представят посетителям Barbican Art Gallery другой взгляд на моду. Авторы проекта The Vulgar: Fashion Redefined говорят о том, что даже в высокой моде есть место дурновкусию и вульгарности. Кроме того, они утверждают, что без этого мода не может существовать, хотя мы не всегда можем увидеть очевидное. Яркими примерами этой мысли должны послужить 120 экспонатов, среди которых наряды от Вивьен Вествуд и Малкольма Макларена, Вальтера Ван Бейрендонка, Джона Гальяно, Кристиана Диора, Рафа Симонса, Ива Сен-Лорана и других легенд моды.

Посетить проект можно будет с 13 октября 2016 по 5 февраля 2017 года.