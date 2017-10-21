Новая выставка фотографий Питера Линдберга

Легенда модной фотографии и один из ее создателей представил в Италии масштабную экспозицию своих работ.

В итальянском Турине открылась ретроспективная выставка фоторабот Питера Линдберга. Проект «Питер Линдберг: Другой взгляд на модную фотографию» расположился в роскошных залах Королевского дворца Венария. Экспозицию, посвященную творческому пути Линдберга, составили более двухсот работ, в том числе знаковые фотографии, видеоролики и фильмы, а также сториборды и полароиды. Посетить ретроспективу можно до 4 февраля будущего года.