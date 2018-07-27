Новая выставка от кураторов Louis Vuitton Foundation

Парижский фонд Louis Vuitton покажет 120 работ Жана-Мишеля Баскии вместе с произведениями Эгона Шиле.

Louis Vuitton Foundation анонсировал масштабный выставочный проект, в рамках которого можно будет увидеть 120 работ американского художника Жана-Мишеля Баскии. Экспозиция займет все четыре этажа фонда и включит также произведения австрийского графика Эгона Шиле. Как признаются кураторы выставки, на идею создания совместного проекта их вдохновило очевидное сходство Баскии и Шиле: оба художника умерли в возрасте 28 лет, но при этом успели стать ключевыми фигурами для культуры своего времени. Увидеть все своими глазами можно будет в течение 3,5 месяца, с 3 октября 2018 года.