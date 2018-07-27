Вход
ADV
Интересно
Louis Vuitton (429)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Новая выставка от кураторов Louis Vuitton Foundation

  • 246
  • 0
  • 27 Июля 201810:04
Сюжеты: Louis Vuitton

Парижский фонд Louis Vuitton покажет 120 работ Жана-Мишеля Баскии вместе с произведениями Эгона Шиле.

Louis Vuitton Foundation  анонсировал масштабный выставочный проект, в рамках которого можно будет увидеть 120 работ американского художника Жана-Мишеля Баскии. Экспозиция займет все четыре этажа фонда и включит также произведения австрийского графика Эгона Шиле. Как признаются кураторы выставки, на идею создания совместного проекта их вдохновило очевидное сходство Баскии и Шиле: оба художника умерли в возрасте 28 лет, но при этом успели стать ключевыми фигурами для культуры своего времени. Увидеть все своими глазами можно будет в течение 3,5 месяца, с 3 октября 2018 года.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru