Новая выставка расскажет о значении розового цвета

Этой осенью в нью-йоркском Музее института моды и технологий откроется выставка о роли и значении розового цвета.

С 7 сентября по 5 января для публики будет доступна выставка Pink: The History of a Punk, Pretty, Powerful Color. Экспозиция расположится в залах нью-йоркского Музея института моды и технологий (FIT) и представит предметы гардероба от XVIII века до наших дней. Посетители смогут своими глазами увидеть исторические модели, а также архивы именитых домов Dior, Gucci, Comme des Garcons, Valentino и Эльзы Скиапарелли. Кураторы ставят перед собой цель рассказать о формировании предрассудков, связанных с розовым цветом, и поставить под сомнение многочисленные современные клише.