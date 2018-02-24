Вход
ADV
Интересно
Yves Saint Laurent (208)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Новая выставка в Музее Ива Сен-Лорана

  • 293
  • 0
  • 24 Февраля 201811:51
Сюжеты: Yves Saint Laurent

В парижском музее великого модельера покажут еще 40 кутюрных нарядов.

1 / 8
  • Новая выставка в Музее Ива Сен-Лорана

Музей Ива Сен-Лорана в Париже пополнит постоянную экспозицию 40 нарядами из кутюрных коллекций Yves Saint Laurent. При этом часть ранее выставленных платьев отправится на хранение. Некоторые предметы будут экспонированы впервые: например, платье из тафты 1986 года, жакет «Разбитое зеркало» и вышитый плащ, посвященный художнику Жоржу Браку. Увидеть обновленную выставку можно будет с 13 марта по 9 сентября этого года.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru