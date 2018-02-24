В парижском музее великого модельера покажут еще 40 кутюрных нарядов.

1 / 8 Новая выставка в Музее Ива Сен-Лорана















Музей Ива Сен-Лорана в Париже пополнит постоянную экспозицию 40 нарядами из кутюрных коллекций Yves Saint Laurent. При этом часть ранее выставленных платьев отправится на хранение. Некоторые предметы будут экспонированы впервые: например, платье из тафты 1986 года, жакет «Разбитое зеркало» и вышитый плащ, посвященный художнику Жоржу Браку. Увидеть обновленную выставку можно будет с 13 марта по 9 сентября этого года.