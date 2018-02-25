Новая женская коллекция сумок 'Ренессанс' от бренда Ante Kovac

С приходом нового года у бренда Ante Kovac началась очередная новая глава в творчестве - презентация новой коллекции. Этот незаурядный российский бренд уже на протяжении 10 лет удивляет ценителей искусства и моды во всем мире. Каждая новая коллекция несет с собой феерию креатива и фантазии главного модельера бренда Анны Серегиной. На этот раз женская коллекция сумок впитала в себя идею о пропасти эпох. За основу были взяты величественные полотна эпохи Возрождения, которые органичнj смешались со значками, изображающими современные мировые тенденции. Было выбрано несколько тем, среди которых семейные ценности, нарциссизм современного общества, искусство, информационные технологии и индустрия производства. Многовековые полотна прошлых веков украсили собой саквояжи, портфели, сумки-трансформеры, клатчи и портмоне, своим величием вызывая одухотворенное состояние у зрителя...а съемные значки с изображением Мерелин Монро, биткоина и смайликов добавили ироничной реальности - такое сочетание воплощается уже не просто в сумке, а в подлинном арт-объекте. Согласитесь, такое сравнение местами не в нашу пользу, ведь какое современное искусство может сравнится с величественным портретом Симонетты, созданного самим Леонардо Да Винчи? Конечно же, каждый выбирает для себя свое искусство, но с этими великими мастерами не поспоришь в изысканности и величии!
В этот раз был сделан упор на главное изобретение Ante Kovac - сумки-трансформеры, впервые созданные еще в 2007 году. В этой коллекции трансформация приобретает новые формы - теперь каждый может собрать свою собственную индивидуальную сумку. В коллекции представлены съемные клапаны для сумок с различными изображениями картин из эпохи Ренессанс и съемные ручки. Таким образом, став обладателем одной сумки трансформера, комплекта ручек и клапанов с различными рисунками, Вы сможете менять цветовую гамму деталей и рисунок в зависимости от настроения и подходящего случая. Это удобнейшее решение станет идеальным вариантом для занятых дам, часто посещающих несколько мероприятий за один вечер и у которых нет времени для того, чтобы всегда при себе иметь несколько платьев, костюмов, аксессуаров и туфлей. Выбрав одно однотонное платье и несколько съемных клапанов для сумки - Вы обеспечите себя сразу несколькими выходными образами, при этом не утруждаясь переодеваться. Удобным решением выступает и рюкзак-трансформер, меняющий свое назначение лишь благодаря съемным ремешкам, позволяющим носить сумку за спиной.
И в этот раз команда мастеров превзошла свои предыдущие творения, хотя казалось бы, как еще можно переплюнуть Ante Kovac? Воссоздать полотна эпохи Ренессанс - задача не из легких. Неверно переданная линия может полностью изменить оригинал картины. Но Ante Kovac знаменит своим вниманием к каждой детали, именно поэтому рисунки из коллекции Ренессанс и получились такие убедительные, а искуссная ручная работа с кожей превращает каждый предмет коллекции в уникальный винтажный аксессуар. С первого взгляда может показаться что такая сумка была создана сотни лет назад, но сохранила свой привлекательный вид. Все благодаря ручному состариванию, которая оттачивается годами и является фирменной фишкой бренда.
Визуальное оформление коллекции привлекает внимание не меньше самих сумок. Каждая фотосессия несет с собой новое сотрудничество, в этот раз нашим соратником стал талантливый фотограф Владимир Бероев, занимающийся не просто фотографией. Жанр в котором работает Владимир можно назвать сверх фотографией, сравнимый с современной диджитал живописью. Идеальное сотрудничество, которое показывает устоявшиеся ценности многолетних видов искусства, положенных на современный лад технологических возможностей. Как и большинство съемок Ante Kovac, эта сессия была такой же масштабной. Были сшиты подходящие костюмы, взят атмосферный реквизит с Мосфильма и в конце декабря состоялась масштабная съемка. Но это было пол дела, главным стал этап обработки фото, с помощью которого Владимир превратил исходники в фантазийный мир нашего бренда. Теперь осталось только чтобы зритель прочувствовал нашу идею, окунулся в созданную нами атмосферу и стал частью коллекции Ренессанс!
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