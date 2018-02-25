Новая женская коллекция сумок 'Ренессанс' от бренда Ante Kovac

С приходом нового года у бренда Ante Kovac началась очередная новая глава в творчестве - презентация новой коллекции. Этот незаурядный российский бренд уже на протяжении 10 лет удивляет ценителей искусства и моды во всем мире. Каждая новая коллекция несет с собой феерию креатива и фантазии главного модельера бренда Анны Серегиной. На этот раз женская коллекция сумок впитала в себя идею о пропасти эпох. За основу были взяты величественные полотна эпохи Возрождения, которые органичнj смешались со значками, изображающими современные мировые тенденции. Было выбрано несколько тем, среди которых семейные ценности, нарциссизм современного общества, искусство, информационные технологии и индустрия производства. Многовековые полотна прошлых веков украсили собой саквояжи, портфели, сумки-трансформеры, клатчи и портмоне, своим величием вызывая одухотворенное состояние у зрителя...а съемные значки с изображением Мерелин Монро, биткоина и смайликов добавили ироничной реальности - такое сочетание воплощается уже не просто в сумке, а в подлинном арт-объекте. Согласитесь, такое сравнение местами не в нашу пользу, ведь какое современное искусство может сравнится с величественным портретом Симонетты, созданного самим Леонардо Да Винчи? Конечно же, каждый выбирает для себя свое искусство, но с этими великими мастерами не поспоришь в изысканности и величии!



http://www.antekovac.ru/