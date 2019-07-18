Новая жизнь белой рубашки Карла Лагерфельда

Звездные друзья ушедшего из жизни модельера создадут собственные версии знаменитой белой сорочки.

Коллеги, музы и друзья Карла Лагерфельда объединились в трибьют-проект A Tribute to Karl: The White Shirt Project. Автором инициативы стала Карин Ройтфельд, занимающая сегодня должность консультанта марки Karl Lagerfeld. Суть проекта в создании индивидуальных интерпретаций белой рубашки, которая была неотъемлемой частью стиля самого Лагерфельда. Своим модели в рамках сентябрьской Недели моды в Париже представят Кейт Мосс, Кара Делевинь, Даиана Крюгер, Томми Хилфигер, Такаси Мураками, сама Карин и другие знаменитости современной моды и поп-культуры.

Что касается приобретения рубашек, то каждая модель будет выпущена тиражом 77 экземпляров и поступит в ассортимент онлайн-платформы Farfetch. Стоимость каждой модели – 777 евро. Вырученные средства будут перечислены в фонд медицинских исследований Sauver la Vie.