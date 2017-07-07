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Артем Кузелев

Новая звездная команда Vogue UK

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  • 07 Июля 201713:13
Сюжеты: Vogue, Kate Moss, Naomi Campbell

Эдвард Эннифул пригласил к сотрудничеству Грейс Коддингтон, Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл и Стива Маккуина.

Новый главный редактор британского Vogue заручился поддержкой двух супермоделей, бывшего редактора американского Vogue и кинорежиссера. Эдвард Эннифул пригласил к сотрудничеству Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Стива Маккуин и легендарную Грейс Коддингтон. Новые члены команды присоединяться к редакции уже 1 августа этого года. Похоже, что этой осенью британская версия Библии моды нас очень удивит.

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