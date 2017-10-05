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Артем Кузелев

Новинка Apple в приложении дома Burberry

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  • 05 Октября 201710:26
Сюжеты: BURBERRY, iPhone

Британский модный дом Burberry запустил в своем приложении новую функцию, созданную разработчиками Apple.

Модный бренд продолжает осваивать новые технологии и возможности взаимодействовать с онлайн-покупателями. Новые возможности мобильного приложения Burberry предполагают использование технологий дополненной реальности, которые создала компания Apple. На практике функция взаимодействует с камерой смартфона, определяя пространство вокруг героя фото и дополняя кадры рисунками британского художника Дэнни Сангры. Предполагается, что новинка придется по вкусу тем, кто уверенно смотрит в будущее и не против размытия границ между цифровым и физическим мирами.

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