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Новинка в STREET BEAT KIDS: кроссовки для детей New Balance 997H

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  • 30 Апреля 201912:15
Сюжеты: STREET BEAT, New Balance

В сети магазинов одежды и обуви для детей и подростков появилась новая модель культового английского бренда New Balance 997H.

 

Вдохновленная легендарной моделью 997, новинка сезона - 997H - теперь доступна и для юных поклонников бренда. Выполненные из комбинации натуральной замши и сетчатых элементов, эти кроссовки обеспечивают комфортную посадку по стопе, а благодаря стабилизирующей вставке в пяточной зоне способствуют дополнительной поддержке стопы. Для наибольшего комфорта модель обладает мягкой промежуточной подошвой, которая обеспечивает превосходную амортизацию.


Кроссовки для детей New Balance 997H доступны онлайн или в магазинах сети в Москве и Санкт-Петербурге. Размерный ряд 7-10С. Стоимость пары 4 990 рублей.

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