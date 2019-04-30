Новинка в STREET BEAT KIDS: кроссовки для детей New Balance 997H

В сети магазинов одежды и обуви для детей и подростков появилась новая модель культового английского бренда New Balance 997H.

Вдохновленная легендарной моделью 997, новинка сезона - 997H - теперь доступна и для юных поклонников бренда. Выполненные из комбинации натуральной замши и сетчатых элементов, эти кроссовки обеспечивают комфортную посадку по стопе, а благодаря стабилизирующей вставке в пяточной зоне способствуют дополнительной поддержке стопы. Для наибольшего комфорта модель обладает мягкой промежуточной подошвой, которая обеспечивает превосходную амортизацию.



Кроссовки для детей New Balance 997H доступны онлайн или в магазинах сети в Москве и Санкт-Петербурге. Размерный ряд 7-10С. Стоимость пары 4 990 рублей.