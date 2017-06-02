Новинки брендов Keddo, Betsy, Tesoro, Crosby скоро на «Мосшуз»

Компания «Analpa» подготовила экскурсию по главным трендам будущего модного сезона. KEDDO сделает акцент на моделях из войлока, необычных сапогах и сникерах. В центре внимания также окажутся благородный бархат и актуальные помпоны. Эти модели станут абсолютным must-have сезона.

В коллекции BETSY гости «Мосшуз» увидят широкий выбор сапог и ботильонов. Эксперименты с материалами и деталями, оригинальные танкетки и многообразие каблуков, модели в этническом стиле - все, чтобы удовлетворить вкус самых взыскательных клиентов.

Высокотехнологичные и теплые модели ботинок и дутиков в новой коллекции CROSBY будут соседствовать с функциональной линейкой outdoor, стильной casual обувью, а также традиционными для бренда спортивными решениями. Покупатели смогут подобрать себе модель на любой случай!

Итальянская марка TESORO продолжит сочетать футуристичный дизайн с классическим. В коллекции будут представлены как актуальные casual модели, так и лучшие образцы линейки GRÜNBERG by TESORO – суперлегкие экспериментальные пары, выполненные с использованием последних технологических разработок.

Новые детские коллекции KEDDO, BETSY, TESORO и CROSBY не только отвечают всем главным трендам, но и подарят ощущение максимального комфорта. Широкий выбор моделей и расцветок приятно порадует юных модниц, модников и их родителей.

Аксессуары брендов ANALPA дополнят любой образ: от повседневного до формально-делового. Необычные сочетания материалов и эффектная фурнитура - выбирайте лучшее!

Модные тренды в обуви осенне-зимнего сезона можно будет увидеть своими глазами 5-8 июня в Москве на выставке "Мосшуз". А чтобы лучше разбираться в модных тенденциях следующего года , 7 июня профессионалы отрасли примут участие в семинаре ведущего эксперта Fashion Consulting Group Галины Кравченко на тему: Коммерческие модные тренды в обуви сезона весна-лето 2018.