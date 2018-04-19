Новинки часовой индустрии

Сегодня мы познакомим наших читателей с последними новинками часовой индустрии.

В 2018 году Дом Breguet представил вниманию потребителей три новые модели мужских наручных часов. Эти стильные хронометры выполнены из белого, розового золота и титана. Динамичная титановая версия имеет циферблат, выполненный в виде солнца. Циферблаты двух других моделей украшены гильошированным узором «волна». Часы водонепроницаемые (до 100 метров), диаметр их корпуса составляет всего лишь 40 мм.

Мы уверены, что многих мужчин заинтересует новая модель часов Tissot с выпуклым сапфировым стеклом, позволяющим следить за работой часового механизма.

Часы Rodania Deauville, выполненные из матовой керамики, практически невесомы. Простой, но благородный дизайн, бесспорно, придаст солидности их владельцу.

Высокую точность хода гарантирует серебряный хронометр Ника, оснащенный японским часовым механизмом.

В 2018 году в моде по-прежнему остается классический стиль. Ассортимент часовых новинок, выполненных в этом стиле, довольно широк. Подробно познакомиться с ним можно на сайте новинки мужских часов.

Итак, если вы успешный мужчина - самое время обратить внимание на последние шедевры часовой индустрии. Любая из вышеперечисленных моделей хронометров добавит вам солидности, подчеркнет ваш статус и позволит в полной мере проявить свою индивидуальность.