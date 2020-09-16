Новинки для идеального тона кожи от Eveline Cosmetics

В косметическом арсенале современной женщины, как правило, найдется немало средств для создания идеального макияжа. Никак не можете найти идеальное корректирующее средство? Благодаря труду профессионалов от индустрии красоты, свет увидел настоящую панацею для маскировки несовершенств кожи – консилер Liquid Camouflage от EVELINE Cosmetics.

Консилер для лица Liquid Camouflage - маскирующее средство, которое скроет любые недостатки на коже. В то же время он настолько деликатный, что его можно использовать даже под глазами. Кремовая формула отлично растушевывается и позволит вам создать идеальный тон лица. Компактный аппликатор чрезвычайно удобен и с точностью проработает сложные участки.

Современная формула содержит активные ингредиенты, которые питают кожу: масло жожоба, витамин В5 и масло ши.

Масло жожоба - оказывает регенерирующее действие на кожу; содержит витамин А, витамин Е, замедляющий старение кожи и витамин F; Витамин В5 - предотвращает образование морщин, ускоряет заживление и регенерацию кожи;

Масло ши - масло, извлеченное из семян африканского дерева; интенсивно увлажняет и успокаивает раздражения; стимулирует выработку коллагена, действуя против старения.

Тональная основа & Консилер 2в1 от Eveline Cosmetics – это уникальное косметическое средство, совмещающее в себе свойства тональной основы и консилера. Оно одновременно выравнивает тон кожи и надежно маскирует ее несовершенства. Идеальная легкая структура позволяет создать равномерное, естественное покрытие и прекрасно держится в течение дня, без эффекта маски.

Способ применения: нанести небольшое количество средства поверх базы для макияжа или дневного крема и растушевать с помощью кисти, спонжа или подушечками пальцев.

Линия Vegan Friendly – это косметические средства, которые: - не тестируются на животных; - не содержат компонентов животного происхождения; - основаны исключительно на натуральных растительных компонентах; Веганская косметика разрабатывается на основе растительных экстрактов, а также минералов, как правило, без применения химических веществ.

Формула обогащена ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ и ВИТАМИНОМ E

Гиалуроновая кислота – идеально увлажняет кожу, а также усиливает выработку эластина и коллагена – белков, отвечающих за ее упругость. Витамин E – является мощным антиоксидантом; улучшает регенерацию тканей, а также замедляет процесс старения клеток и улучшает их питание.

Формула Anti-Pollution. Тональная основа & Консилер 2в1 со свойствами anti-pollution защищает кожу от загрязнений, раздражителей и аллергенов.

Тональная основа & Консилер 2в1 подарит Вам роскошную кожу без редактирования фото, для самых КРУТЫХ СЕЛФИ! Содержащийся в формуле инновационный матирующий комплекс предотвращает появление жирного блеска и сужает поры - кожа приобретает гладкость и идеальный внешний вид.