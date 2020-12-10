Новинки по уходу за контуром глаз от компании Aravia

Кожа вокруг глаз - самая чувствительная зона на лице, которая может подчеркнуть возраст и следы усталости, а может восхитить свежестью и сиянием, обрамив счастливый блеск глаз! Чтобы избежать преждевременного старения, отёков, тёмных кругов под глазами, сосудистой сеточки и других неприятных проявлений, нужно ежедневно уделять внимание уходу за областью вокруг глаз, ведь эпидермис этой зоны лица в разы тоньше и уязвимее других участков тела.

В этом материале мы хотим рассказать о новинках по уходу за контуром глаз от компании Aravia.

Гель-контур для век увлажняющий Eye Gel Moisturizer, 30 мл, ARAVIA Professional

Цена: 816 руб.

Гель легкой текстуры для контура вокруг глаз с интенсивно увлажняющим действием. Освежает и тонизирует нежную кожу век, наполняет энергией, устраняет следы усталости.

Троксерутин усиливает микроциркуляцию и лимфодренаж в тканях, уменьшая отечность и темные круги под глазами.

Увлажняющий комплекс обеспечивает оптимальный уровень гидратации кожи в течение дня, предотвращая появление сухости и шелушения.

Гель отлично впитывается, подтягивает и разглаживает кожу, оставляя чувство свежести и комфорта.

Активные компоненты:

Гидроксиэтилмочевина ­ – увлажняющий активный компонент с высокой гигроскопичностью для защиты и восстановления кожи. Устраняет сухость и шелушение, разглаживает поверхность, улучшает сенсорику.

Гиалуроновая кислота ­– обеспечивает длительное увлажнение кожу, препятствует трансэпидермальной потере влаги.

Троксерутин ­– укрепляет стенки кровеносных сосудов и усиливает лимфодренаж, в результате уменьшаются темные круги и отечность под глазами.

Эффект:

увлажненная кожа век

нет шелушений и стягивания

отсутствие отечности

темные круги менее заметны

комфорт и приятная свежесть кожи

Применение:

Нанести небольшое количество геля на кожу вокруг глаз. Легкими похлопывающими вижениями вбить гель до полного впитывания. Рекомендуется для ежедневного использования утром.

Омолаживающий крем для век Anti-Age Eye Cream, 30 мл, ARAVIA Laboratories

Цена: 985 руб.

Омолаживающий крем создан специально для ежедневного бережного ухода за нежной кожей вокруг глаз. Заметно повышает упругость и эластичность кожи. Крем интенсивно увлажняет и защищает от потери влаги, борется с признаками усталости, тонизирует, устраняет отечность и темные круги под глазами. Кожа выглядит подтянутой, свежей и отдохнувшей. Обладает выраженным лифтинг-эффектом, разглаживает морщины.

Активные компоненты:

Кофеин оказывает мощное тонизирующее действие, устраняет припухлости, темные круги под глазами и следы усталости.

Масло виноградных косточек глубоко проникает в кожу и способствует удержанию влаги. Помогает вернуть коже упругость, разглаживает морщины, устраняет вялость кожи, активизирует обмен веществ в клетках кожи.

Сквалан увлажняет и смягчает кожу, защищает от негативного воздействия окружающей среды, борется с преждевременным старением и поддерживает эластичность кожи.

Преимущества:

Кожа становится упругой и подтянутой;

Обладает мгновенным и накопительным действием;

Оказывает дренирующий эффект;

Легко наносится;

Подходит для применения утром и вечером;

Защищает кожу от воздействия тональных средств.

Действие:

Интенсивно увлажняет кожу;

Устраняет темные круги под глазами;

Обладает эффектом лифтинга;

Устраняет отечности и припухлости;

Разглаживает морщины и препятствует образованию новых;

Повышает упругость кожи;

Тонизирует кожу.

Не наносить на повреждённую кожу. Во избежание индивидуальной непереносимости компонентов перед применением тестировать на маленьком участке кожи. Продукт сертифицирован. Не тестируется на животных.

Применение:

Нанесите небольшое количество крема на периорбитальную область, избегая подвижной части век. Легкими похлопывающими движениями вбейте крем до полного впитывания. Рекомендовано ежедневное использование 2 раза в день.

Подробная информация на официальном сайте компании: https://shop.aravia-prof.ru/