Новинки по уходу за контуром глаз от компании Aravia

Кожа вокруг глаз - самая чувствительная зона на лице, которая может подчеркнуть возраст и следы усталости, а может восхитить свежестью и сиянием, обрамив счастливый блеск глаз! Чтобы избежать преждевременного старения, отёков, тёмных кругов под глазами, сосудистой сеточки и других неприятных проявлений, нужно ежедневно уделять внимание уходу за областью вокруг глаз, ведь эпидермис этой зоны лица в разы тоньше и уязвимее других участков тела.
В этом материале мы хотим рассказать о новинках по уходу за контуром глаз от компании Aravia.
Гель-контур для век увлажняющий Eye Gel Moisturizer, 30 мл, ARAVIA Professional
Цена: 816 руб.
Гель легкой текстуры для контура вокруг глаз с интенсивно увлажняющим действием. Освежает и тонизирует нежную кожу век, наполняет энергией, устраняет следы усталости.
Троксерутин усиливает микроциркуляцию и лимфодренаж в тканях, уменьшая отечность и темные круги под глазами.
Увлажняющий комплекс обеспечивает оптимальный уровень гидратации кожи в течение дня, предотвращая появление сухости и шелушения.
Гель отлично впитывается, подтягивает и разглаживает кожу, оставляя чувство свежести и комфорта.
Активные компоненты:
Гидроксиэтилмочевина – увлажняющий активный компонент с высокой гигроскопичностью для защиты и восстановления кожи. Устраняет сухость и шелушение, разглаживает поверхность, улучшает сенсорику.
Гиалуроновая кислота – обеспечивает длительное увлажнение кожу, препятствует трансэпидермальной потере влаги.
Троксерутин – укрепляет стенки кровеносных сосудов и усиливает лимфодренаж, в результате уменьшаются темные круги и отечность под глазами.
Эффект:
увлажненная кожа век
нет шелушений и стягивания
отсутствие отечности
темные круги менее заметны
комфорт и приятная свежесть кожи
Применение:
Нанести небольшое количество геля на кожу вокруг глаз. Легкими похлопывающими вижениями вбить гель до полного впитывания. Рекомендуется для ежедневного использования утром.
Омолаживающий крем для век Anti-Age Eye Cream, 30 мл, ARAVIA Laboratories
Цена: 985 руб.
Омолаживающий крем создан специально для ежедневного бережного ухода за нежной кожей вокруг глаз. Заметно повышает упругость и эластичность кожи. Крем интенсивно увлажняет и защищает от потери влаги, борется с признаками усталости, тонизирует, устраняет отечность и темные круги под глазами. Кожа выглядит подтянутой, свежей и отдохнувшей. Обладает выраженным лифтинг-эффектом, разглаживает морщины.
Активные компоненты:
Кофеин оказывает мощное тонизирующее действие, устраняет припухлости, темные круги под глазами и следы усталости.
Масло виноградных косточек глубоко проникает в кожу и способствует удержанию влаги. Помогает вернуть коже упругость, разглаживает морщины, устраняет вялость кожи, активизирует обмен веществ в клетках кожи.
Сквалан увлажняет и смягчает кожу, защищает от негативного воздействия окружающей среды, борется с преждевременным старением и поддерживает эластичность кожи.
Преимущества:
Кожа становится упругой и подтянутой;
Обладает мгновенным и накопительным действием;
Оказывает дренирующий эффект;
Легко наносится;
Подходит для применения утром и вечером;
Защищает кожу от воздействия тональных средств.
Действие:
Интенсивно увлажняет кожу;
Устраняет темные круги под глазами;
Обладает эффектом лифтинга;
Устраняет отечности и припухлости;
Разглаживает морщины и препятствует образованию новых;
Повышает упругость кожи;
Тонизирует кожу.
Не наносить на повреждённую кожу. Во избежание индивидуальной непереносимости компонентов перед применением тестировать на маленьком участке кожи. Продукт сертифицирован. Не тестируется на животных.
Применение:
Нанесите небольшое количество крема на периорбитальную область, избегая подвижной части век. Легкими похлопывающими движениями вбейте крем до полного впитывания. Рекомендовано ежедневное использование 2 раза в день.
Подробная информация на официальном сайте компании: https://shop.aravia-prof.ru/
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