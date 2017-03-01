Новинки ROOKIE: Nike Air Jordan 8 Retro

Весна уже скоро, поэтому начать готовить гардероб к следующему сезону стоит уже сейчас. Для тех, кто задумывается о приобретении новых кроссовок, у магазина детской спортивной одежды и обуви ROOKIE отличные новости – долгожданный релиз модели Nike Air Jordan 8 Retro.

Эти баскетбольные кроссовки входят в дизайнерскую линейку Alternate, которая посвящена баскетбольной команде Chicago Bulls. Именно в ней долгое время играл Майкл Джордан под номером 23, который позже стал культовым.

Кроссовки Nike Air Jordan 8 Retro надежно фиксируют стопу, снижая риск получения травмы, а их подошва обеспечивает прекрасную амортизацию, которая необходима во время игры. Благодаря стильному дизайну и продуманной конструкции, эта модель подойдет не только для игры в баскетбол, но и для прогулок по городу. Nike Air Jordan 8 Retro сделают стильным любой образ, в ней сложно остаться незамеченным.

Кроссовки уже доступны в магазинах ROOKIE в Москве и Санкт-Петербурге в размерной сетке 4-6 Y, по цене 9790 рублей.