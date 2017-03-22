Новинки STREET BEAT: ASICS Tiger Gel-Kayano Knit Trainer

В сети магазинов кроссовок и кед STREET BEAT появились две расцветки новой модели ASICS Tiger под названием Gel-Kayano Knit Trainer.

В 2017 году вышла новая версия классического бегового силуэта Gel-Kayano, который оставался флагманской моделью компании ASICS на протяжении более 20 лет. К подошве Gel, которая давно завоевала сердца любителей бега по всему миру, дизайнеры бренда добавили современный “плетеный” верх, который не только придает модели современный вид, но и обеспечивает надежную поддержку и фиксацию стопы. Лозунгом Gel-Kayano Knit Trainer стала фраза “Мы все сотканы из одной нити”, отражающая не только особенность материала, из которого созданы кроссовки, но и целую концепцию, которой будет придерживаться бренд в этом году.

В сети магазинов STREET BEAT на данный момент представлено два цветовых варианта модели: однотонный белый и черный. Кроссовки доступны по цене 9 990 рублей. Белые Gel-Kayano Knit Trainer доступны во всех московских магазинах STREET BEAT, а также в ТРЦ Галерея (Санкт-Петербург), Галерея Чижова (Воронеж) и ТРЦ Галерея (Краснодар) в размерах 7 – 12.5 US. Черные Gel-Kayano Knit Trainer можно найти магазинах STREET BEAT (Золотой Вавилон, Атриум, Метрополис, Капитолий и Галерея (СПб)) в размерах 4.5 – 12.5 US.