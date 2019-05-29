Новинки STREET BEAT KIDS: детские кеды Converse Chuck Taylor All Star 2V

В сети магазинов одежды и обуви для детей и подростков STREET BEAT KIDS появилась новая модель для детей от Converse.

Кеды Converse All Star З сделаны с оглядкой на взрослую классическую модель бренда.веселыми и забавными их делает уникальный принт с динозавриками в разных цветах. Удобные липучки вместо шнуровки помогут родителям быстрее собирать своих чад, а самим детям - не мучится со сложными и пока не поддающимися шнурками.

Модель Converse All Star З доступна онлайн и в магазинах сети STREET BEAT KIDS. Стоимость пары 3 490 рублей. Размерный ряд 22-26 RUS.