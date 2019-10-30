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Новинки STREET BEAT KIDS: детские кроссовки Jordan Sky Jordan 1

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  • 30 Октября 201922:16
Сюжеты: STREET BEAT

В сети магазинов одежды и обуви для детей и подростков STREET BEAT KIDS появилась новая модель детских кроссовок Jordan Sky Jordan 1.

 

Sky Jordan 1 — это детская версия легендарной модели AJ1. Мягкий амортизирующий пеноматериал, резиновая подошва и ремешок на липучке позволяют легко снимать и надевать кроссовки. Верх выполнен из натуральной и синтетической кожи. Застежка-липучка с логотипом Sky Jordan спереди позволяет зафиксировать посадку.

Мягкий пеноматериал гарантирует амортизацию для растущей стопы.


Детские кроссовки Jordan Sky Jordan 1 представлены онлайн и в магазинах сети STREET BEAT KIDS в двух цветах: красном и синем. Стоимость пары 5 290 рублей.

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