Новинки STREET BEAT KIDS: детские кроссовки Jordan Sky Jordan 1

В сети магазинов одежды и обуви для детей и подростков STREET BEAT KIDS появилась новая модель детских кроссовок Jordan Sky Jordan 1.

Sky Jordan 1 — это детская версия легендарной модели AJ1. Мягкий амортизирующий пеноматериал, резиновая подошва и ремешок на липучке позволяют легко снимать и надевать кроссовки. Верх выполнен из натуральной и синтетической кожи. Застежка-липучка с логотипом Sky Jordan спереди позволяет зафиксировать посадку.

Мягкий пеноматериал гарантирует амортизацию для растущей стопы.



Детские кроссовки Jordan Sky Jordan 1 представлены онлайн и в магазинах сети STREET BEAT KIDS в двух цветах: красном и синем. Стоимость пары 5 290 рублей.