Новинки STREET BEAT KIDS: детские кроссовки Nike Air Max 1 (PS)

В сети магазинов одежды и обуви для детей и подростков STREET BEAT KIDS появилась модель кроссовок для детей Nike Air Max 1.

Цельная подошва из пеноматериала с глубокими желобками в области носка и средней части стопы обеспечивает невероятную гибкость и амортизацию без утяжеления, а накладки из синтетической кожи - для прочности и поддержки.

Модель кроссовок для детей Nike Air Max 1 (PS) доступна в магазинах сети STREET BEAT KIDS в Москве и Санкт-Петербурге, а также онлайн. Стоимость пары 5 490 рублей, размеры 27,5 - 35 EU.