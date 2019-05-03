Вход
ADV
Интересно
STREET BEAT (96)
Все сюжеты
PR Fashion

Новинки STREET BEAT KIDS: детские поясные сумки Converse

  • 135
  • 0
  • 03 Мая 201910:37
Сюжеты: STREET BEAT, Converse

В сети магазинов одежды и обуви для детей и подростков STREET BEAT KIDS появились поясные сумки Converse, выполненные с нанесением глиттера.

 

Модная поясная сумка от культового бренда Converse создана для городских прогулок и повседневных дел. Сумка золотого или серебряного цвета с эффектом металлик имеет два отделения на молнии и регулируемый ремешок на талии для удобной носки. Модель декорирована классическим логотипом Converse.

 

Поясная сумка Converse доступна онлайн и в магазинах сети STREET BEAT KIDS в Москве и Санкт-Петербурге. Стоимость модели 1 990 рублей.

 

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru