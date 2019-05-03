Новинки STREET BEAT KIDS: детские поясные сумки Converse

В сети магазинов одежды и обуви для детей и подростков STREET BEAT KIDS появились поясные сумки Converse, выполненные с нанесением глиттера.

Модная поясная сумка от культового бренда Converse создана для городских прогулок и повседневных дел. Сумка золотого или серебряного цвета с эффектом металлик имеет два отделения на молнии и регулируемый ремешок на талии для удобной носки. Модель декорирована классическим логотипом Converse.

Поясная сумка Converse доступна онлайн и в магазинах сети STREET BEAT KIDS в Москве и Санкт-Петербурге. Стоимость модели 1 990 рублей.