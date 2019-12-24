Новинки Street Beat Kids: детские сапоги Skandia Tuono Tirana

В сети магазинов одежды и обуви для детей и подростков Street Beat Kids появилась новая модель зимней обуви для детей Skandia Tuono Tirana.

Зимние детские ботинки Skandia Tuono Tirana выполнены из сочетания натуральных и синтетических материалов. Нубуковый нос защищает от намокания и грязи, а синтепоновый верх помогает хранить тепло и защищает щиколотку от ветра.

Детские ботинки Skandia Tuono Tirana представлены онлайн и в магазинах сети в Москве и Санкт-Петербурге. Стоимость пары 5 590 рублей.