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Новинки Street Beat Kids: детские сапоги Skandia Tuono Tirana

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  • 24 Декабря 201911:48
Сюжеты: STREET BEAT

В сети магазинов одежды и обуви для детей и подростков Street Beat Kids появилась новая модель зимней обуви для детей Skandia Tuono Tirana.

 

Зимние детские ботинки Skandia Tuono Tirana выполнены из сочетания натуральных и синтетических материалов. Нубуковый нос защищает от намокания и грязи, а синтепоновый верх помогает хранить тепло и защищает щиколотку от ветра. 

 

Детские ботинки Skandia Tuono Tirana представлены онлайн и в магазинах сети в Москве и Санкт-Петербурге. Стоимость пары 5 590 рублей.

 
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