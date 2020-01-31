Новинки Street Beat Kids: капсульная коллекция adidas x Star Wars

В сети магазинов одежды и обуви для детей и подростков Street Beat Kids появилась капсула adidas, посвященная Star Wars™.

Для всех юных фанатов вселенной Звездных Войн теперь есть специальная экипировка. В капсулу вошли спортивные брюки, олимпийка, кроссовки, рюкзак и футболка с шортами. На одежде запечатлены любимые герои Star Wars, а кроссовки украшает узнаваемый лого.

Все вещи из капсулы adidas x Star Wars можно приобрести онлайн или в магазинах сети Street Beat Kids в Москве и Санкт-Петербурге.