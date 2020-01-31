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Новинки Street Beat Kids: капсульная коллекция adidas x Star Wars

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  • 31 Января 202011:17
Сюжеты: STREET BEAT, Adidas

В сети магазинов одежды и обуви для детей и подростков Street Beat Kids появилась капсула adidas, посвященная Star Wars™. 

 

Для всех юных фанатов вселенной Звездных Войн теперь есть специальная экипировка. В капсулу вошли спортивные брюки, олимпийка, кроссовки, рюкзак и футболка с шортами. На одежде запечатлены любимые герои Star Wars, а кроссовки украшает узнаваемый лого. 

 

Все вещи из капсулы adidas x Star Wars можно приобрести онлайн или в магазинах сети Street Beat Kids в Москве и Санкт-Петербурге. 

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