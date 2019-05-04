Новинки STREET BEAT KIDS: кроссовки для детей Jordan WHY NOT ZER0.2

В сети магазинов одежды и обуви для детей и подростков STREET BEAT KIDS появилась новая модель детских кроссовок.

Jordan WHY NOT ZER0.2 - это вторые именные кроссовки звезды NBA Расселла Уэстбрука. Расцветка "OKC HOME" выполнена в цветах клуба OKLAHOMA CITY THUNDER. Оригинальная нашивка расположилась на левой полупаре, автографы игрока - на заднем хлястике, логотип RW (RUSSELL WESTBROOK) и JUMPMAN - на язычке.

Кроссовки для детей Jordan WHY NOT ZER0.2 доступны онлайн и в магазинах сети STREET BEAT KIDS в Москве и Санкт-Петербурге. Стоимость 7 490 рублей, размеры 3,5 - 6Y.

