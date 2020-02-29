Новинки Street Beat Kids: кроссовки для малышей (TD)

В сети магазинов одежды и обуви для детей и подростков STreet Beat Kids появилась новая модель кроссовок для самых юных ценителей сникер-культуры Nike Air Force 1 Highness.

Nike Force 1 Highness выполнены без шнуровки, и перекрестные эластичные ремешки позволяют легко надевать и снимать модель. Классический амортизирующий пеноматериал обеспечивает легкость и поддержку при самых первых шагах. Модель практична: прочная кожа легко очищается.



Кроссовки для малышей Nike Air Force 1 Highness доступны онлайн и в магазинах сети Street Beat Kids в Москве и Санкт-Петербурге. Стоимость пары 4 290 рублей.