Новинки Street Beat Kids: подростковая парка Columbia Boundary Bay Down Parka

В сети магазинов одежды и обуви для детей и подростков Street Beat Kids появилась новая модель зимней парки Columbia Boundary Bay Down Parka.

Удлиненный пуховик-парка для девочек от Columbia - то что нужно для активного отдыха на природе. В модели используется утеплитель TurboDown, в составе которого есть натуральный гусиный пух. Подкладка с технологией Omni-Heat Reflective эффективно сохраняет тепло. Система OUTGROWN позволяет удлинить рукава. Утепленные капюшон и воротник, а также регулируемые манжеты для улучшенной защиты от холода. 4 кармана позволят держать под рукой все необходимое.



Подростковая парка Columbia Boundary Bay Down Parka доступна онлайн и в магазинах сети в Москве и Санкт-Петербурге. Стоимость куртки 8 990 рублей.