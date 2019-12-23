Вход
ADV



Интересно
Все сюжеты
PR Fashion

Новинки Street Beat Kids: подростковая парка Columbia Boundary Bay Down Parka

  • 85
  • 0
  • 23 Декабря 201915:59

В сети магазинов одежды и обуви для детей и подростков Street Beat Kids появилась новая модель зимней парки Columbia Boundary Bay Down Parka.

 

Удлиненный пуховик-парка для девочек от Columbia - то что нужно для активного отдыха на природе. В модели используется утеплитель TurboDown, в составе которого есть натуральный гусиный пух. Подкладка с технологией Omni-Heat Reflective эффективно сохраняет тепло. Система OUTGROWN позволяет удлинить рукава. Утепленные капюшон и воротник, а также регулируемые манжеты для улучшенной защиты от холода. 4 кармана позволят держать под рукой все необходимое.
 

Подростковая парка Columbia Boundary Bay Down Parka доступна онлайн и в магазинах сети в Москве и Санкт-Петербурге. Стоимость куртки 8 990 рублей. 

 

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru