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Новинки Street Beat Kids: подростковые ботинки Jog Dog

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  • 30 Ноября 201911:43
Сюжеты: STREET BEAT

В сети магазинов одежды и обуви для детей и подростков Street Beat Kids появилась новая модель зимних ботинок Jog Dog.

 

Ботинки выполнены из прочных материалов, которые удерживают тепло и оберегают от переохлаждения. Высокий силуэт модели предохраняет от ветра и засыпания снега. Обувь отлично подойдет для игры на улице и ежедневного использования. Яркий дизайн и рефлективные цвета выделяют модель среди прочих. 

 

Подростковые ботинки Jog Dog доступны онлайн и в магазинах сети. Стоимость пары 10 990 рублей. 

 
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