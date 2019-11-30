Новинки Street Beat Kids: подростковые ботинки Jog Dog

В сети магазинов одежды и обуви для детей и подростков Street Beat Kids появилась новая модель зимних ботинок Jog Dog.

Ботинки выполнены из прочных материалов, которые удерживают тепло и оберегают от переохлаждения. Высокий силуэт модели предохраняет от ветра и засыпания снега. Обувь отлично подойдет для игры на улице и ежедневного использования. Яркий дизайн и рефлективные цвета выделяют модель среди прочих.

Подростковые ботинки Jog Dog доступны онлайн и в магазинах сети. Стоимость пары 10 990 рублей.