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Новинки Street Beat Kids: подростковые кроссовки Jordan Air Jordan 1 Retro High OG GS

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  • 24 Декабря 201911:34
Сюжеты: STREET BEAT

В сети магазинов одежды и обуви для детей и подростков Street Beat Kids появилась новая расцветка классической модели Air Jordan 1 Retro High OG GS.


Кроссовки Air Jordan 1 Retro High OG сочетают верх из высококачественной кожи и твердую резиновую подошву типа cupsole с внутренней вставкой Air-Sole для амортизации. Глубокие эластичные желобки и концентрический рисунок на подметке обеспечивают гибкость и сцепление. Скрытая вставка Air-Sole в области пятки обеспечивает легкость и амортизацию.

Подростковые кроссовки Air Jordan 1 Retro High OG GS доступны онлайн и в магазинах сети в Москве и Санкт-Петербурге. Стоимость пары 9 790 рублей.

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