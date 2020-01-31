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Новинки Street Beat Kids: подростковые кроссовки Nike Air Zoom Pegasus 36

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  • 31 Января 202011:16
Сюжеты: Nike, STREET BEAT

В сети магазинов одежды и обуви для детей и подростков Street Beat Kids появилась новая модель кроссовок для подростков Nike Air Zoom Pegasus 36.

 

Кроссовки Nike Air Zoom Pegasus 36 для бегунов всех уровней имеют надежную, дышащую и легкую конструкцию. Отзывчивая амортизация обеспечивает мягкую, но оптимальную упругость под ногами. Вставка Zoom Air в области пятки для плавной мгновенной амортизации. Пятка имеет скошенную кромку для быстрого перехода на носок. Воздухопроницаемый верх из сетки. Резиновая подметка с вафельным рисунком гасит ударные нагрузки. Внутренний задник обеспечивает надежную фиксацию пятки.

Подростковые кроссовки Nike Air Zoom Pegasus 36 доступны онлайн и в магазинах сети в Москве и Санкт-Петербурге. Стоимость пары 6 690 рублей.

 
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