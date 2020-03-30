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Новинки Street Beat Kids: подростковые кроссовки Nike MX-720 (GS)

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  • 30 Марта 202012:04
Сюжеты: STREET BEAT, Nike

В сети магазинов одежды и обуви для детей и подростков Street Beat Kids появилась новая модель кроссовок для подростков Nike MX-720 (GS).

 

В кроссовках Nike MX-720 (GS) вставка Air видна на 360 градусов, как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости, именно поэтому модель получила название 720. А поскольку это самая высокая вставка Nike Air, она дает еще больше ощущения упругости. Прочная синтетическая кожа легко очищается и обеспечивает поддержку.

 

Кроссовки для подростков Nike MX-720 (GS) доступны онлайн. Стоимость пары 11 790 рублей.  Доставка работает очень оперативно – любую модель, включая эту, можно получить даже день в день. Больше узнать об это можно здесь.

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