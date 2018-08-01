Новинки STREET BEAT: Nike Low Blazer в двух расцветках

В сети кроссовок и кед STREET BEAT появилось два свежих переиздания Nike Blazer для девушек. Модель, изначально созданная для игры в баскетбол, теперь стала классикой городской обуви. Аккуратный и лаконичный дизайн в высокотехнологичном исполнении легко подойдет к любому образу: с платьем и с брюками, или джинсами.

В STREET BEAT можно найти две вариации: из серебряного атласа и из бежевой кожи. Цельная подошва, созданная методом термической обработки по технологии EVA, гарантирует прочность, которая изначально требовалась во время игры. Верх и подошва соединены методом термической обработки без утяжеления кроссовок. Зигзагообразный рисунок подметки из твердой резины не оставляет следов и обеспечивает сцепление с поверхностью.

Обе модели можно приобрести как онлайн, так и в магазинах сети. Серебряная модель представлена в размерах 5,5-9US и стоит 6 990 рублей. Бежевая пара – в размерах 5,5-9US, стоимость – 7 490 рублей.