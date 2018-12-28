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Новинки STREET BEAT SPORT: мужские кроссовки для баскетбола Jordan Air Jordan 1 MID

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  • 28 Декабря 201810:37
Сюжеты: STREET BEAT

В сети магазинов спортивной экипировки STREET BEAT SPORT появилась новая расцветка Jordan Air Jordan 1 MID.

Дизайн мужских кроссовок Air Jordan 1 Mid был вдохновлен оригинальной моделью AJ 1, напоминая коллекционерам кроссовок о том, какой длинный путь прошла марка Jordan с 1985 года. Air Jordan I — классические высокие баскетбольные кроссовки для мужчин, разработанные дизайнером Питером Муром в 1985 году специально для Майкла Джордана. Это первые кроссовки именной линии спортсмена, ставшие настоящей легендой баскетбольных кортов и улиц.

Данное издание модели изготовлено из натуральной кожи превосходного качества. Резиновая подошва с технологией Air и износостойким протектором обеспечивает отличную амортизацию и надежное сцепление с любым типом поверхности. Истинная классика баскетбольных кроссовок, которую по достоинству оценят поклонники Jordan Brand.

Модель Jordan Air Jordan 1 MID можно приобрести онлайн, или в магазинах сети. Стоимость модели 8 690 рублей, размерный ряд 9 - 12 US.

 
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