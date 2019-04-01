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Новинки STREET BEAT SPORT: мужские кроссовки Nike Lebron XVI

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  • 01 Апреля 201913:50
Сюжеты: Nike, STREET BEAT

 

В сети магазинов спортивной экипировки STREET BEAT SPORT появилась новая расцветка игровой модели для баскетбольного корта Nike Lebron XVI.

 

Игровая пара Nike LeBron XVI — это сочетание силы, амортизации и упругости. Новый вшитый язычок облегчает надевание и обеспечивает плотную посадку после шнуровки.

Конструкция материала BattleKnit 2.0 обеспечивает оптимальную силу, гибкость и поддержку. Ластовица с язычком позволяет надежно зафиксировать ступню и регулировать посадку.

 

Мужские кроссовки Nike Lebron XVI доступны в магазинах сети в ТРЦ “Океания” И ТРЦ “АВИАПАРК”, а также на сайте street-beat.ru. Модель представлена в размерах 8-13 US, стоимость за пару 14 990 рублей.

 
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