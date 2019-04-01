Новинки STREET BEAT SPORT: мужские кроссовки Nike Lebron XVI

В сети магазинов спортивной экипировки STREET BEAT SPORT появилась новая расцветка игровой модели для баскетбольного корта Nike Lebron XVI.

Игровая пара Nike LeBron XVI — это сочетание силы, амортизации и упругости. Новый вшитый язычок облегчает надевание и обеспечивает плотную посадку после шнуровки.

Конструкция материала BattleKnit 2.0 обеспечивает оптимальную силу, гибкость и поддержку. Ластовица с язычком позволяет надежно зафиксировать ступню и регулировать посадку.

Мужские кроссовки Nike Lebron XVI доступны в магазинах сети в ТРЦ “Океания” И ТРЦ “АВИАПАРК”, а также на сайте street-beat.ru. Модель представлена в размерах 8-13 US, стоимость за пару 14 990 рублей.