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Новинки Street Beat Sport: Reebok Lux Bold High Rise Tight

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  • 01 Марта 201913:36
Сюжеты: STREET BEAT

В сети магазинов спортивной экипировки STREET BEAT SPORT появилась новая модель тайтсов для тренировок Reebok Lux Bold High Rise Tight.


Дизайн модели вдохновлен философией йоги — в нем отражено единство цвета, формы и содержания. Высокая талия обеспечивает комфортную посадку, а технология отвода влаги с кожи поможет сконцентрироваться на практике, не отвлекаясь на посторонние вещи.

Стоимость модели Reebok Lux Bold High Rise Tight 4 490 рублей, размеры XS - L. Тайтсы доступны в магазинах STREET BEAT SPORT в ТРЦ Авиапарке и ТРЦ Океания.


 

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