Новинки Street Beat Sport: Reebok Lux Bold High Rise Tight

В сети магазинов спортивной экипировки STREET BEAT SPORT появилась новая модель тайтсов для тренировок Reebok Lux Bold High Rise Tight.



Дизайн модели вдохновлен философией йоги — в нем отражено единство цвета, формы и содержания. Высокая талия обеспечивает комфортную посадку, а технология отвода влаги с кожи поможет сконцентрироваться на практике, не отвлекаясь на посторонние вещи.

Стоимость модели Reebok Lux Bold High Rise Tight 4 490 рублей, размеры XS - L. Тайтсы доступны в магазинах STREET BEAT SPORT в ТРЦ Авиапарке и ТРЦ Океания.



