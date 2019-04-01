Новинки STREET BEAT: женские кроссовки ASICS Tiger HyperGEL-LYTE

В сети магазинов кроссовок и кед STREET BEAT появилась новая модель женских кроссовок ASICS Tiger HyperGEL-LYTE.

Женские кроссовки HyperGEL-LYTE от ASICS Tiger – современный вариант знакового дизайна 1987 года. Сохранив особенности оригинального дизайна и добавив новейшие технологии, была создана современная классика. Эти кроссовки на каждый день подойдут для любого образа жизни и станут фаворитом. Технология GEL и промежуточная подошва HyperGEL обеспечат амортизацию и комфорт в любой ситуации. Кроссовки HyperGEL-LYTE с удобным сетчатым верхом и сдержанным силуэтом, а вдохновленный традиционным стилем дизайн делает их обязательным предметом в гардеробе.

Модель ASICS Tiger HyperGEL-LYTE представлена в размерах 5,5 - 9 US и стоит 8 990 рублей. Пара доступна онлайн и в магазинах сети STREET BEAT.