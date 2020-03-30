Новинки Street Beat: женские кроссовки New Balance 608v1

В сети магазинов кроссовок и кед Street Beat появилась новая расцветка модели кроссовок для девушек New Balance 608v1.

Верх модели выполнен из дышащих материалов и призван обеспечить наиболее комфортную посадку по стопе, в то время как промежуточная подошва ABZORB поглощает ударную нагрузку и быстро восстанавливает первоначальную форму, способствуя превосходной амортизации, чтобы подарить еще больше мягкости и комфорта в течение всего дня.

Женские кроссовки New Balance 608v1 доступны онлайн. Стоимость модели 8 990 рублей. Доставка работает очень оперативно – любую пару, включая эту, можно получить даже день в день. Больше узнать об это можно здесь.