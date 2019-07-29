Новинки STREET BEAT: женские кроссовки Nike Air Max 98

В сети магазинов кроссовок и кед STREET BEAT появилась новая модель для девушек Nike Air Max 98.

Кроссовки Nike Air Max 98 дебютировали вслед за своим легендарным предшественником, представ перед миром в дизайне с плавными линиями и видимой вставкой Air почти по всей длине подошвы. Теперь эта модель возвращается с прежней стильной конструкцией, но в новых, актуальных расцветках.

Модель Nike Air Max 98 Beige для девушек представлена в размерах 5,5 - 9 US. Стоимость пары 14 290 рублей. Приобрести кроссовки можно онлайн и в магазинах сети STREET BEAT.