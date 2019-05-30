Новинки STREET BEAT: женские кроссовки Puma RS-X Reinvention

В сети магазинов кроссовок и кед STREET BEAT появилась новая модель кроссовок Puma RS-X Reinvention.
Одна из первых, в моделях которой соединились спорт и эстетика, линейка RS (Running System) возвращается. Ретро-дизайн кроссовок – дань прошлому. Легкая промежуточная подошва, обеспечивающая амортизацию и превосходный контроль над энергией, идет в ногу со временем.
Модель женских кроссовок Puma RS-X Reinvention представлена онлайн и в магазинах сети STREET BEAT. Стоимость пары 9 490 рублей.
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