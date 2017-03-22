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Новинки STREET BEAT: женские New Balance

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  • 22 Марта 201709:29
Сюжеты: STREET BEAT, New Balance

В сети магазинов кроссовок и кед STREET BEAT появилось пять эксклюзивных новинок для женщин от легендарного американского бренда New Balance.

В магазине STREET BEAT продаются не только регулярные коллекции, но и коллаборации и модели, выпущенные лимитированными сериями. Новинки марта – пять эксклюзивных женских моделей New Balance, которые в России представлены только в сети STREET BEAT. Селекция состоит из трех моделей 574 и двух 996. Все кроссовки имеют классические беговые силуэты, актуальные сейчас и приятную весеннюю расцветку.

Кроссовки будут представлены во всех магазинах (кроме STREET BEAT Vnukovo Outlet Village) по ценам 10 990 рублей (New Balance 574) и 11 290 рублей (996). Размерный ряд начинается с 5.5 US и заканчивается 9 US.

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